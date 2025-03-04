Конфлікт, що стався в Овальному кабінеті Білого дому, між Зеленським і Трампом, викликав справжній переполох в аргентинському МЗС.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей вирішив повністю підтримати стратегію Трампа і видалив усі свої фотографії та повідомлення з президентом України Володимиром Зеленським у соцмережі X (Twitter). Побоюючись різкого падіння золотовалютних резервів і зростання кредитних ризиків країни, він прагне уникнути будь-яких кроків, які можуть ускладнити досягнення нової угоди з МВФ.

"Те, що сталося сьогодні [під час сварки Зеленського і Трампа], - це точка неповернення", - заявили в Міністерстві закордонних справ Аргентини, передає RTN.

Конфлікт, що стався в Овальному кабінеті Білого дому, між Зеленським і Трампом, викликав справжній переполох в аргентинському МЗС. Опинившись у розгубленості, дипломати в другій половині дня отримали вказівку підтримати стратегію Трампа і кремлівського диктатора владіміра путіна, пише ЗМІ.