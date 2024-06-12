Президент Аргентини знову всіх здивував рішенням щодо Саміту миру

Раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Аргентини вирішив залишитися в країні на час проведення національних свят.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей в останній момент передумав і вирішив таки взяли участь у Глобальному саміті миру, що відбудеться у Швейцарії наприкінці цього тижня.



Про це повідомляє La Nacion із посиланням на поінформовані джерела.

За словами співрозмовників видання, Мілей за кілька годин вирішив змінити план свого маршруту й полетіти до Швейцарії. Зауважують, що змінити плани його переконало "конкретне прохання Зеленського": мовляв, президент України надіслав аргентинському колезі спеціальне послання із закликом бути присутнім принаймні на церемонії відкриття саміту 15 червня.

Раніш президент Аргентини Хав'єр Мілей планував пропустити Саміт миру, хоча й мав запрошення Володимира Зеленського, бо бажав бути вдома на національні свята 17 та 20 червня.