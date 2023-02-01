Президент Австрії прибув до Києва

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен прибув до української столиці.

Про це він написав у своєму твітері.

"Прибув до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом з президентом Зеленським та хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності", – зазначив Ван дер Беллен.

Це перша поїздка за кордон після початку його другого президентського терміну. Зазвичай глава держави під час своєї першої закордонної поїздки їде до Швейцарії чи столиці ЄС Брюсселя.

Як він розповів у відеозверненні в твітері, в Києві він зустрінеться з президентом Зеленським, а делегація представить конкретну нову допомогу Австрії – вкрай необхідні генератори.

"Так, Австрія є нейтральною у військовому плані, але ми у жодному разі не є нейтральними у нашому ставленні. Українки та українці борються за свою країну та за майбутнє своїх дітей. І ми їм у цьому допомагаємо", – сказав австрійський президент.