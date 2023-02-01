Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Президент Австрії прибув до Києва

01 лютого 2023, 12:19
Президент Австрії прибув до Києва
Джерело: twitter.vanderbellen/status
Президент Австрії Александр Ван дер Беллен прибув до української столиці.

Про це він написав у своєму твітері.

"Прибув до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом з президентом Зеленським та хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності", – зазначив Ван дер Беллен.

Це перша поїздка за кордон після початку його другого президентського терміну. Зазвичай глава держави під час своєї першої закордонної поїздки їде до Швейцарії чи столиці ЄС Брюсселя. 

Як він розповів у відеозверненні в твітері, в Києві він зустрінеться з президентом Зеленським, а делегація представить конкретну нову допомогу Австрії – вкрай необхідні генератори.

"Так, Австрія є нейтральною у військовому плані, але ми у жодному разі не є нейтральними у нашому ставленні. Українки та українці борються за свою країну та за майбутнє своїх дітей. І ми їм у цьому допомагаємо", – сказав австрійський президент.

КиївАвстріязустріч

Останні матеріали

Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Політика
Удар Моссада по іранському об'єкту з виробництва зброї досяг своїх цілей. Ізраїль підштовхує США до більш рішучого протистояння Ірану – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 14:11
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Політика
Всі дороги ведуть до Криму. Чи буде це остання кампанія? – Mік Раян
Переклад iPress – 01 лютого 2023, 09:18
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять
Політика
Погода грає на українському боці. Українці успішно гасять "живі хвилі" росіян по всьому фронту – Том Купер
Переклад iPress – 31 січня 2023, 15:45
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Уроки трагічної реальності. Як соловйов істерив через танки та військовий провал росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 31 січня 2023, 11:39
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Політика
путін проклав Україні пряму дорогу в НАТО. Треба негайно почати процес прийняття України до Альянсу – Борис Джонсон
Переклад iPress – 31 січня 2023, 10:40
Про зрушення в Європі, танки і те, що насправді важливо. Дайте ще літаки та ракети – Філліпс О’Брайен
Політика
Про зрушення в Європі, танки і те, що насправді важливо. Дайте ще літаки та ракети – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 31 січня 2023, 09:06
Захід не до кінця розуміє російську загрозу. Наслідки нерішучості Німеччини
Політика
Захід не до кінця розуміє російську загрозу. Наслідки нерішучості Німеччини
Переклад iPress – 30 січня 2023, 15:34
Битва за український титан. Україна може бути одним з небагатьох незалежних постачальників цього стратегічного ресурсу для Заходу – Newsweek
Бізнес & Фінанси
Битва за український титан. Україна може бути одним з небагатьох незалежних постачальників цього стратегічного ресурсу для Заходу – Newsweek
Переклад iPress – 30 січня 2023, 12:02
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється