Президент Байден оголосив головні досягнення США у 2023 році

Серед досягнень США у 2023 році президент Байден назвав допомогу Україні, захист союзників і партнерів в Ізраїлі і зміцнення союзів у всьому світі.

Президент США Джо Байден оприлюднив головні досягнення США за 2023 рік. Серед них є й допомога Україні.

Про це він написав на власній сторінці у соцмережі Х (twitter).

Щодо допомоги Україні, то вона міститься у розділі "Зміцнення демократії всередині країни та за кордоном". У цьому розділі також є захист союзників та партнерів в Ізраїлі, зміцнення союзів у всьому світі. Крім того, Байден виступив проти дискримінації і расизму.

Основні досягнення США за Байденом: