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Президент Байден оголосив головні досягнення США у 2023 році

01 січня 2024, 11:49
Президент Байден оголосив головні досягнення США у 2023 році
Серед досягнень США у 2023 році президент Байден назвав допомогу Україні, захист союзників і партнерів в Ізраїлі і зміцнення союзів у всьому світі.

Президент США Джо Байден оприлюднив головні досягнення США за 2023 рік. Серед них є й допомога Україні.

Про це він написав на власній сторінці у соцмережі Х (twitter).

Щодо допомоги Україні, то вона міститься у розділі "Зміцнення демократії всередині країни та за кордоном". У цьому розділі також є захист союзників та партнерів в Ізраїлі, зміцнення союзів у всьому світі. Крім того, Байден виступив проти дискримінації і расизму.

Основні досягнення США за Байденом:

  • боротьба з інфляцією та зниження витрат — зниження цін на ліки, що допомогло мільйонам американців заощадити на медичній страховці;
  • подолання кліматичної кризи — створено 210 тисяч нових робочих місць з використанням екологічно чистої енергії, захищено мільйони акрів земель і вод, скорочено забруднення метаном;
  • інвестиції в Америку і створення гарних робочих місць — дороги, мости, високошвидкісний інтернет, чиста вода, надійний транспорт та залізниця; створено понад 2,5 мільйона робочих місць;
  • захищений доступ до послуг у галузі репродуктивного здоров'я — вжито заходів щодо захисту доступу до невідкладної медичної допомоги, абортів та контрацепції, захисту приватного життя пацієнтів та лікарів, у суді захищено можливість жінок отримувати доступ до препаратів для аборту;
  • найбезпечніша Америка, захищена від збройного насильства — вперше в історії Америки створено Управління Білого дому щодо запобігання насильству із застосуванням вогнепальної зброї; оголошено про нові заходи виконавчої влади щодо недопущення потрапляння зброї до небезпечних рук;
  • найдоступніша вища освіта — впроваджено найдоступніший план погашення студентських заборгованостей (SAVE Plan); понад 700 тисяч людей отримали доступ до списання державних позик;
  • підтверджено висококваліфікованих суддів — затвердили рекордну кількість чорношкірих, іспаномовних та англійських суддів.
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