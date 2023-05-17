Президент Боснії вирішив поїхати до росії – The Guardian
Про це повідомляє The Guardian.
"Нам потрібно, щоб Боснія та Герцеговина була нашим союзником. Хто хоче бути нашим союзником, не їде до росії", — заявив комісар ЄС на пресконференції в Сараєво, маючи на увазі необхідність спільного фронту проти російського вторгнення в Україну.
Боснія та Герцеговина офіційно подала заявку на членство в ЄС 15 лютого 2016 року, після кількох років конституційних реформ та залучення до Дейтонської мирної угоди.
У грудні минулого року через побоювання, що війна рф проти України може дестабілізувати, країна набула статусу кандидата.