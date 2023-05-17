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Президент Боснії вирішив поїхати до росії – The Guardian

17 травня 2023, 20:27
Президент Боснії вирішив поїхати до росії – The Guardian
Фото: telegraf.com
У Брюсселі натякнули на наслідки.
 Комісар ЄС з розширення Олівер Варгеї попередив Боснію та Герцеговину, що союзники ЄС не відвідують росію, маючи на увазі анонсований візит до москви президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Про це повідомляє The Guardian.

"Нам потрібно, щоб Боснія та Герцеговина була нашим союзником. Хто хоче бути нашим союзником, не їде до росії", — заявив комісар ЄС на пресконференції в Сараєво, маючи на увазі необхідність спільного фронту проти російського вторгнення в Україну.

Боснія та Герцеговина офіційно подала заявку на членство в ЄС 15 лютого 2016 року, після кількох років конституційних реформ та залучення до Дейтонської мирної угоди.

У грудні минулого року через побоювання, що війна рф проти України може дестабілізувати, країна набула статусу кандидата.

Босніявійна в Україніросія окупантивізит в москву

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