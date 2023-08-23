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Президент Бразилії Лула відзначився новою заявою про вторгнення росії в Україну

23 серпня 2023, 16:43
Президент Бразилії Лула відзначився новою заявою про вторгнення росії в Україну
Лула да Сілва Фото: AFP
Він заявив, що світ повернувся "до менталітету холодної війни".

В середу, 23 серпня, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вчергове висловився щодо повномасштабного вторгнення рф до України.

Про це повідомляє CNN Brazil з посиланням на відповідну заяву Лули на саміті БРІКС.

"Всього за кілька років ми відступили від доброго багатополярного сценарію до сценарію, який повертається до застарілого менталітету холодної війни та геополітичної конкуренції", — сказав глава бразильської держави.

На його думку, повернення до холодної війни є "дурістю", а Радбез ООН знову піддав критиці за бездіяльність.

"Поточний конфлікт, який відбувається в Україні, має глобальні наслідки. Ми не недооцінюємо труднощів досягнення миру. Ми також не можемо залишатися байдужими до смертей, яких щодня стає все більше. Ми готові приєднатися до зусиль, які можуть ефективно сприяти припиненню вогню та справедливому та міцному миру", — додав лідер.

Президент Бразилії Лулу да Сілва вже відзначався неоднозначними заявами щодо повномасштабного вторгнення рф  до України.

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