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ПОЛІТИКА

Президент Бразилії обговорив з путіним досягнення миру в Україні

26 травня 2023, 19:10
Президент Бразилії обговорив з путіним досягнення миру в Україні
Луїз Інасіо Лула да Сілва
Лула да Сілва повідомив владіміру путіну, що не приїде до нього на економічний форум у Санкт-Петербурзі.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зателефонував російському лідеру владіміру путіну і обговорив з ним питання, пов’язані з досягнення миру в Україні.

 Про це він повідомив у Twitter.

"Я щойно розмовляв по телефону з президентом росії владіміром путіним. Підтвердив готовність Бразилії разом з Індією, Індонезією та Китаєм до діалогу з обома сторонами конфлікту для досягнення миру", – написав він.

Лула да Сілва також повідомив, що не зможе на запрошення путіна прибути до росії для участі у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який заплановано на червень.

У свою чергу кремль підтвердив, що у путіна була "конструктивна і змістовна розмова" з президентом Бразилії.

"Президент росії дав принципові оцінки розвитку ситуації навколо України, підтвердивши при цьому відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному треку, який, як і раніше, заблокований Києвом та його західними спонсорами", – йдеться у повідомленні.

Президент Бразилії, як уточнили у кремлі, "виклав своє бачення можливих посередницьких зусиль щодо пошуку шляхів урегулювання конфлікту в Україні".

Лула да Сілва також поділився з путіним своїми враженнями від участі у нещодавньому саміті G7, на якому був присутній президент України Володимир Зеленський.

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