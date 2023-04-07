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Президент Бразилії пропонує Україні відмовитись від Криму

07 квітня 2023, 13:56
Президент Бразилії пропонує Україні відмовитись від Криму
джерело alsaha
Зеленський не може "хотіти всього", світу необхідний мир, заявив президент Бразилії Лула да Сілва, запропонувавши Києву поступитися росії Кримом.

Україна  має відмовитися від Криму, для того, аби  покласти край війні, - вважає президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Про це повідомляє виданняLe Figaro.

Бразильський лідер також висловив впевненість, що президент росії володимир путін "не може захопити територію України".

"Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що володимир путін захопив додатково, він повинен переосмислити, він має подумати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою. Ми повинні знайти рішення", – наголосив президент Бразилії.

Водночас, в Офісі президента постійно наголошують, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси і це так само стосується питання Криму.

"Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму", – зазначив радник Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю журналістам Крим.Реалії.

Кримбразиліяпрезидентвійна в Україніросія окупанти

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