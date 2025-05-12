Президент Бразилії виправдовується за свій візит на парад у москву

Лула да Сілва також запевнив, що позиція Бразилії щодо війни залишається незмінною – країна виступає за мир

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва почав виправдовуватись після своєї поїздки до москви на парад до нелегітимного президента росії путіна 9 травня. Це сталося на пресконференції перед від'їздом до Китаю.

Про це повідомляє CNN Brasil.

За словами Лула да Сілва, його присутність на параді не суперечить політиці Бразилії щодо війни в Україні і підкреслив важливість збереження діалогу, навіть з країнами, з якими існують розбіжності.