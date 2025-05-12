Президент Бразилії виправдовується за свій візит на парад у москву
12 травня 2025, 14:33
Лула да Сілва Фото: AFP
Лула да Сілва також запевнив, що позиція Бразилії щодо війни залишається незмінною – країна виступає за мир
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва почав виправдовуватись після своєї поїздки до москви на парад до нелегітимного президента росії путіна 9 травня. Це сталося на пресконференції перед від'їздом до Китаю.
Про це повідомляє CNN Brasil.
За словами Лула да Сілва, його присутність на параді не суперечить політиці Бразилії щодо війни в Україні і підкреслив важливість збереження діалогу, навіть з країнами, з якими існують розбіжності.
Бразильський лідер пояснив свою присутність на російському параді "спробою зберегти діалог" і нібито навіть бажанням виступити посередником у запланованих мирних переговорах.
Лула да Сілва також запевнив, що позиція Бразилії щодо війни залишається незмінною – країна виступає за мир.
Він додав, що його поїздка до росії мала на меті "підкреслити захист багатосторонності" та "відкидання протекціонізму на міжнародній арені".
Політик запевнив, що країна нібито зберігає нейтралітет. При цьому він жодного разу не відвідав Україну.