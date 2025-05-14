Президент Бразилії заявив, що попросить путіна приїхати на переговори з Україною
14 травня 2025, 12:07
Фото: reuters.com
Лула да Сілва сказав, що говоритиме із путіним про візит у Туреччину на прохання Сибіги
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що проситиме президента рф путіна приїхати у Туреччину, де 15 травня мають відбутися мирні переговори між Києвом і москвою.
Про це пише CNN.
На пресконференції він розповів, що має запланований візит у москву, де й спробує поговорити з путіним. За словами Лула да Сілви, йому "нічого не вартує сказати: "Ей, товарише путіну, їдь у Стамбул домовлятися, нахрін".
Таке прохання надійшло від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, уточнив він.
Лула да Сілва додав, що путін нібито був готовим обговорити 30-денне припинення вогню.
Президент Бразилії наголосив, що його країна є прихильником діалогу та багатосторонньості на шляху до миру між росією та Україною. Зокрема, Лула да Сілва був 9 травня у москві. Його присутність на параді нібито не суперечить політиці Бразилії щодо війни в Україні, пояснював він.