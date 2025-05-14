Президент Бразилії заявив, що попросить путіна приїхати на переговори з Україною

Лула да Сілва сказав, що говоритиме із путіним про візит у Туреччину на прохання Сибіги

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що проситиме президента рф путіна приїхати у Туреччину, де 15 травня мають відбутися мирні переговори між Києвом і москвою.

На пресконференції він розповів, що має запланований візит у москву, де й спробує поговорити з путіним. За словами Лула да Сілви, йому "нічого не вартує сказати: "Ей, товарише путіну, їдь у Стамбул домовлятися, нахрін".