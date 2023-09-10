Президент Бразилії заявив, що путіна не заарештують на саміті G20 – Reuters
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва продовжує демонструвати неповагу до міжнародних правових норм. Наразі він повідомив, що російського лідера володимира путіна не заарештують у Бразилії, якщо той відвідає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року.
Про це політик заявив у коментарі у кулуарах зустрічі G20 в Нью-Делі, повідомляє агентство Reuters.
"Я вважаю, що путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, що якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують", — заявив да Сілва.
Нагадаємо, що 17 березня, судді Міжнародного кримінального суду видали ордери на арешт російського диктатора владіміра путіна та російського дитячого омбудсмена марії львової-бєлової за депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.
З того моменту російський диктатор не може літати по світу і до нього їздять ті лідери, які вважають, що з ним ще можна про щось домовлятися.