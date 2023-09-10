Президент Бразилії заявив, що путіна не заарештують на саміті G20 – Reuters

Варто зазначити, що Бразилія підписала Римський статут, який зобов’язує виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва продовжує демонструвати неповагу до міжнародних правових норм. Наразі він повідомив, що російського лідера володимира путіна не заарештують у Бразилії, якщо той відвідає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року.

Про це політик заявив у коментарі у кулуарах зустрічі G20 в Нью-Делі, повідомляє агентство Reuters.

"Я вважаю, що путін може легко поїхати до Бразилії. Можу вам сказати, що якщо я буду президентом Бразилії, і він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують", — заявив да Сілва.

Нагадаємо, що 17 березня, судді Міжнародного кримінального суду видали ордери на арешт російського диктатора владіміра путіна та російського дитячого омбудсмена марії львової-бєлової за депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

З того моменту російський диктатор не може літати по світу і до нього їздять ті лідери, які вважають, що з ним ще можна про щось домовлятися.