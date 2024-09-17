Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент Бразилії зробив заяву про війну росії в Україні

17 вересня 2024, 16:09
Президент Бразилії зробив заяву про війну росії в Україні
Луїз Інасіу Лула да Сілва. Фото: topnews.in
Бразилія закликає до миру, наголосив Лула да Сілва.
Бразилія залишиться нейтральною в конфлікті (так Бразилія називає війну) між Україною та росією. Мовляв, країна закликає до мирного вирішення.
 
Про це заявив президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва, повідомляє Correio Braziliens.
 
За його словами, учасники війни, які зараз закликають до діалогу з Бразилією, повинні були зробити це до початку бойових дій.
 
"Для Бразилії важливо залишатися осторонь цього конфлікту і виступати за мирне врегулювання. Ті, хто хоче говорити з нами зараз, могли б зробити це до початку війни", - заявив Лула до Сілва.
 
Він наголосив, що нібито Бразилія вже засудила російське вторгнення. Втім, країна продовжує наполягати на мирному розв'язанні війни, прагнучи уникнути участі у військових діях.

 

бразиліявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 22:29
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Політика
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 16:32
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 23:03
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Політика
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 21:27
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Політика
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 16:03
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом
Політика
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом "повна дурепа" розмазує "їхнього Дональда" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється