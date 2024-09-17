Бразилія залишиться нейтральною в конфлікті (так Бразилія називає війну) між Україною та росією. Мовляв, країна закликає до мирного вирішення.

За його словами, учасники війни, які зараз закликають до діалогу з Бразилією, повинні були зробити це до початку бойових дій.

"Для Бразилії важливо залишатися осторонь цього конфлікту і виступати за мирне врегулювання. Ті, хто хоче говорити з нами зараз, могли б зробити це до початку війни", - заявив Лула до Сілва.

Він наголосив, що нібито Бразилія вже засудила російське вторгнення. Втім, країна продовжує наполягати на мирному розв'язанні війни, прагнучи уникнути участі у військових діях.