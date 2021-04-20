Президент Чаду загинув на передовій під час зіткнень з повстанцями

Нещодавно його переобрали на шостий термін

Президент Чаду Ідріс Деббі загинув від отриманих травм під час зіткнення з повстанцями на передовій. Це відбулося всього через день після того, як його переобрали на цю посаду вшосте. Після звістки про смерть в країні розпустили парламент.

Це сталося це під час відвідування ним на півночі країни військ на передовій, які протистоять повстанцям, повідомляє "Громадське". Деббі помер всього через день після того, як його офіційно вже вшосте визнали президентом країни.

19 квітня в його команді казали, що президент поїде до військових, щоб приєднатися до боротьби з "терористами".

Зазначається, що того ж дня повстанці, які базуються у Лівії, атакували прикордонний пост і просунулися на сотні кілометрів на південь через пустелю. Після зіткнень армія Чаду заявила, що вбила 300 повстанців і запобігла наступу.

Про президента

68-річний Деббі почав своє 30-річне правління країною у 1990 році і був одним з лідерів Африки, який найдовше перебував при владі.

11 квітня Деббі отримала понад 79% голосів на виборах. Його довге правління в нестабільному регіоні зробило його впливовою фігурою в очолюваній Францією кампанії проти повстанців-джихадистів.

У серпні минулого року парламент визнав Деббі першим фельдмаршалом в історії Чаду після того, як він очолив наступ проти джихадистів на заході країни.

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