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Президент Чехії анонсував перехід країни на євро

01 січня 2024, 18:33
Президент Чехії анонсував перехід країни на євро
Джерело: chas.news
Чехія, одна з семи країн ЄС, які не використовують спільну валюту ЄС.

Президент Чехії Петр Павел у новорічному зверненні заявив, що настав час для переходу країни на євро.

Про це повідомляє видання Novinky.

 Павел зазначив, що пора робити конкретні кроки, які зрештою призведуть до входження Чехії до єврозони.

"Настав час, після багатьох років, почати робити конкретні кроки, які приведуть нас до виконання цього зобов'язання ,запровадження євро. Незважаючи на нескінченні дискусії про переваги і недоліки євро, для країни з відкритою та експортною економікою, розташованої в центрі Європи, спільна валюта – це логічне майбутнє", – зазначив президент.

Чехія, одна з семи країн ЄС, які не використовують спільну валюту ЄС, взяла на себе зобов'язання запровадити євро, коли приєдналася до Євросоюзу в 2004 році, хоча дата введення євро залишається за країнами-членами.

 

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