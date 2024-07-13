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Президент Чехії анонсував швидку поставку снарядів в Україну

13 липня 2024, 14:13
Президент Чехії анонсував швидку поставку снарядів в Україну
Петер Павел
Поставки очікуються вже в цьому і наступному місяцях.
Чехія надішле Україні 50 тисяч боєприпасів вже цього та наступного місяця.
 
Про це заявив президент Чехії Петр Павел 12 липня, передає чеський суспільний мовник.
 
За його словами, з вересня до кінця року Україна отримуватиме від 80 до 100 тисяч боєприпасів на місяць. Наприкінці червня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що в Україну прибула перша партія боєприпасів.
 
Нагадаємо, ще 17 лютого президент країни Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.
 
15 червня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси вже прибувають в Україну. Цього року Київ зможе безперервно отримувати їхню "значну кількість".
 

 

Чехіявійна в Україніросія окупанти

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