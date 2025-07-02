Президент Чехії не виключив припинення допомоги Україні після парламентських виборів

"У нас відбудуться парламентські вибори, які, ймовірно, приведуть до зміни уряду", наголосив Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що не може гарантувати продовження допомоги Україні після парламентських виборів в його країні 3-4 жовтня цього року.

Про це він сказав він в інтерв'ю "Російській службі ВВС".

"У нас відбудуться парламентські вибори, які, ймовірно, приведуть до зміни уряду. Але я не знаю, якими будуть пріоритети нового уряду. Зараз усі мої зусилля зосереджені на збереженні єдиного підходу до питань безпеки і оборони, включаючи нашу політику щодо України", – розповів чешський президент.