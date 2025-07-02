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Президент Чехії не виключив припинення допомоги Україні після парламентських виборів

02 липня 2025, 20:35
Президент Чехії не виключив припинення допомоги Україні після парламентських виборів
Джерело: chas.news
"У нас відбудуться парламентські вибори, які, ймовірно, приведуть до зміни уряду", наголосив Павел
Президент Чехії Петр Павел заявив, що не може гарантувати продовження допомоги Україні після парламентських виборів в його країні 3-4 жовтня цього року.
 
Про це він сказав він в інтерв'ю "Російській службі ВВС".
 
"У нас відбудуться парламентські вибори, які, ймовірно, приведуть до зміни уряду. Але я не знаю, якими будуть пріоритети нового уряду. Зараз усі мої зусилля зосереджені на збереженні єдиного підходу до питань безпеки і оборони, включаючи нашу політику щодо України", – розповів чешський президент.
 
За його словами, що підтримка України є невід'ємною частиною забезпечення безпеки Чехії, саме тому він обговорює ці питання "з усіма лідерами партій, які у тій чи іншій формі увійдуть до складу наступного уряду".
 
"Я обговорив з ними необхідність збереження тих самих принципів у сфері безпеки та зовнішньої політики навіть після виборів. Однак, звичайно, зараз я не можу дати гарантій – багато залежатиме від їхніх підсумків", – підкреслив він.
 
За словами Павела, у 2024 році Чехія змогла поставити Україні близько 1,5 млн одиниць великокаліберних боєприпасів, а цього року обсяг постачань становитиме 1,8 млн, з яких близько 800 тис. – Калібру 155 мм.
 
Чехіявійна в Україніросія окупанти

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