Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент Чехії потрапив в аварію та отримав ушкодження

24 травня 2024, 10:33
Президент Чехії потрапив в аварію та отримав ушкодження
Джерело: chas.news
Петр Павел травмувався, коли їздив на мотоциклі закритою трасою.

Президент Чехії Петр Павел потрапив до лікарні. Ввечері у четвер йому надавали допомогу у військовому госпіталі.

Про це повідомляє місцеве видання Novinky.

Причиною звернення до лікарів стала травма, яку глава держави отримав внаслідок аварії на закритій трасі.

Павел відомий своєю пристрастю до мотоциклів. Під час заїзду на відокремленому від доріг загального користування треку він зазнав ушкоджень, які лікарі оцінили як несерйозні. Проте президента залишили у медичному закладі для подальшого спостереження за його станом.

У чеській поліції стверджують, що в інциденті не брали участь жодні інші транспортні засоби, тож розслідування не ведеться. 

Чехіяпрезидентвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 24 травня 2024, 08:25
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Cуспільство
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Переклад iPress – 23 травня 2024, 09:16
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2024, 15:24
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Політика
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Переклад iPress – 22 травня 2024, 12:36
Фронт стабілізувався. росіяни продовжують втрачати техніку та людей – Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт стабілізувався. росіяни продовжують втрачати техніку та людей – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 травня 2024, 08:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється