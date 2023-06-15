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Президент Чехії про контрнаступ ЗСУ: початок помірний, все ще попереду

15 червня 2023, 15:53
Президент Чехії про контрнаступ ЗСУ: початок помірний, все ще попереду
Джерело: chas.news
За його словами, Україна має скористатися "вікном можливостей".

Президент Чехії Петр Павел заявив, що справжнього контрнаступу українських Збройних сил ми ще не побачили. Наразі тривають формувальні операції.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми побачили початок, який є, скажімо так, помірним. Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формувальними операціями", - висловився він. 

За його словами, Україна має скористатися "вікном можливостей" провести успішний контрнаступ 2023-го. Він наголошує, що  підготовка до контрнаступу тривала місяці, а це цілком природно.

"Для того, щоб підготувати значні військові сили, забезпечити їх технікою, навчити, здобути достатньо ресурсів усіх видів, потрібно багато часу. Це також потребує великих зусиль усіх людей, які залучені", - зауважив Петр Павел. 

Чехіяконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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