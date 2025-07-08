Президент Чехії розповів про пріоритети путіна на переговорах

ЄС із самого початку війни намагався якнайактивніше обговорювати з американськими партнерами та союзниками параметри будь-яких переговорів

Президент Чехії Петр Павел заявив, що російський диктатор путін розглядає американського президента Дональда Трампа як єдиного співрозмовника на можливих мирних переговорах щодо війни в Україні. Це, на думку Павела, є свідомою спробою виключити європейські країни з переговорного процесу.

Про це повідомляє BBC.

"Бо президент путін чітко каже, що бачить американського президента як єдиного співрозмовника на переговорах. Це свідома спроба виключити європейські країни із переговорного процесу", – наголосив Петр Павел.

Він підкреслив, що саме тому Європейський Союз із самого початку війни намагався якнайактивніше обговорювати з американськими партнерами та союзниками параметри будь-яких переговорів. Адже результат цих переговорів безперечно впливає на безпеку всієї Європи, і тому Європа має зайняти своє місце за столом переговорів.

За словами президента Чехії, хоча необхідно продовжувати надавати Україні військову підтримку, здобути перемогу у цій війні виключно на полі бою неможливо. Набагато ефективнішим інструментом є фінансові, економічні та інші заходи, які США та Європа можуть застосовувати разом.

"Я вважаю, що по обидва боки Атлантики, безперечно, зацікавлені у значно більшому економічному тиску на росію. Тому що це такий набір заходів, який не вбиває, але при цьому є дуже потужним", – зазначив Павел.

Він висловив думку, що з урахуванням її нинішнього стану російська економіка не зможе витримувати економічний тиск довго. Тому, рано чи пізно, якщо ці заходи будуть застосовуватися послідовно та сильно, у росії "не буде іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів і погодитися на те, що вона досі фактично відкидала".