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ПОЛІТИКА

Президент Чехії: Угода Трампа з путіним щодо України може загрожувати інтересам Європи

09 листопада 2024, 09:36
Президент Чехії: Угода Трампа з путіним щодо України може загрожувати інтересам Європи
За словами Павела, західних поставок військової техніки та фінансові допомоги було недостатньо для перемоги Україні.

Переможець на виборах президента США Дональд Трамп може спробувати домовитися з російським диктатором владіміром путіним про завершення війни проти України. Але така угода, скоріш за все, буде не в інтересах Європи та України.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає Aktuality.sk.

Чеський лідер під час виступу на відкритті конференції IISS Prague Defence Summit у Празі у п'ятницю зазначив, що допомога від умовного Заходу для України була не достатньо швидкою, що дозволило російським окупантам мати просування.

"Моя точка зору, мабуть, менш політкоректна, але я все одно її скажу. З самого початку ми робили недостатньо. Лише кілька держав - і я пишаюся, що серед них була Чехія - забезпечили Україну всім необхідним і тим, що ми могли їй дати. Але початок військової підтримки був досить повільним, і я чесно кажу, що ця повільна допомога дозволила росії просунутися українською територією, незважаючи на всі проблеми з командуванням і матеріально-технічним забезпеченням, які вони тоді мали", - зазначив він.

За словами Павела, західних поставок військової техніки та фінансові допомоги було недостатньо для перемоги Україні.

Чеський президент додав, що так ситуація на фронті зайшла "певною мірою в глухий кут", але зараз вона "більше розвивається на користь росії, ніж України".

"І в цій ситуації важко спонукати обидві сторони до переговорів", - зауважив лідер Чехії.

Павел розповів, що наразі багато країн чекають на оновлення адміністрації в США, та сподіваються, що Трамп "доставить зміни", які він обіцяв, коли сказав, що закінчить війну рф з Україною протягом 24 годин.

Разом з тим Павел не вважає, що це можливо. Крім того, президент Чехії думає, що Трамп докладе зусиль для припинення війни та спробує укласти угоду з путіним.

Однак, на думку чеського лідера, така угода "ймовірно, не відповідатиме інтересам України чи Європи, оскільки вона, ймовірно, включатиме передачу росії частини окупованої території України або умову для України, що вона не зможе стати членом НАТО щонайменше 20 років".

Павел додав, що будь-яка мирна угода, навіть якщо вона "призведе до тимчасових поступок деяких територій росії до досягнення дипломатичного рішення в майбутньому" має бути укладена з кількома сторонами, включаючи Китай, Індію, а також Європу.

ЧехіяДональд ТрампВладімір Путінвійна в Україні

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