Президент Чехії: "Виживання України важливіше, ніж повне звільнення територій зараз"

Павел зазначив, що союзники України не хочуть винищення української нації.

Тимчасова окупація частини території може стати ціною виживання України як суверенної держави.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю BBC.

У розмові з журналістами він підкреслив, що Захід не тисне на Україну в питанні повернення всіх окупованих росією територій. Павел зазначив, що союзники України не хочуть винищення української нації.

"Ми хочемо, щоб вона (Україна) вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то це прийнятна ціна. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими", - сказав президент Чехії.

Павел вважає, що зараз і в осяжному майбутньому Україна не має можливості звільнити окуповані росією території, навіть за підтримки Заходу. Він заявив, що в такому разі не вдалося б обійтися без великих людських втрат.

Президент Чехії в розмові з журналістами закликав продовжувати надавати військову допомогу Україні. Проте він підкреслив, що війну не можна виграти на полі бою. За його словами, необхідно змусити рф сісти за стіл переговорів, чинячи на неї економічний тиск з боку Європи і США.

"В інтересах обох сторін Атлантики чинити більший економічний тиск на росію. Цей тиск є дуже ефективним з точки зору сили переконання. Я вважаю, що з огляду на нинішній стан російської економіки, вони не зможуть довго витримувати економічний тиск. Тому рано чи пізно, якщо ці заходи буде реалізовано, у росії не буде іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів, від чого вона поки що відмовляється", - додав Павел.