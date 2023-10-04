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ПОЛІТИКА

Президент Чехії закликав протистояти втомі від війни

04 жовтня 2023, 16:47
Президент Чехії закликав протистояти втомі від війни
Джерело: chas.news
Він закликав західні країни продовжувати надавати допомогу Україні.

Президент Чехії Петр Павел на засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі закликав держави Євросоюзу до рішучої позиції проти росії через широкомасштабну війну проти України, та застеріг від поступок країні-агресору.

Про це повідомляє IDNES.

Чеський лідер наголосив у ході виступу в середу, 4 жовтня, що невиправдана та неспровокована агресія рф "не може залишитися безкарною".

"путін не повинен перемогти", - наголосив Павел.

Він закликав західні країни продовжувати надавати допомогу Україні і застеріг від "втоми від війни".

"Ми повинні боротися за розв'язку у війні, яка забезпечить перемогу та процвітання України. росія повинна зазнати поразки та повинна відвести війська", - сказав він у ході виступу.

Також він виступив за введення нових санкцій щодо росії, зазначивши при цьому, що "через незадоволені імперські амбіції кожен європейський громадянин відчуває на собі наслідки війни".

Крім того, Павел закликав до розширення ЄС та співпраці з трансатлантичними союзниками.

"Наша європейська безпека ґрунтується на партнерстві та демократії. Однак забезпечення миру не може обмежуватися кордонами ЄС. Нам потрібно налагодити міцніші зв'язки з нашими трансатлантичними союзниками. Відкиньмо суперництво", - сказав чеський президент.

За його словами, вибори до Європарламенту 2024 стануть серйозним випробуванням демократії через поширення дезінформації та зростання популярності популістських партій і кандидатів у зв'язку з поточною соціально-економічною ситуацією.

війнаЧехіярф тероризмпідтримка України

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