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Президент Чехії зробив нову заяву щодо присутності військ НАТО в Україні

05 березня 2024, 20:49
Президент Чехії зробив нову заяву щодо присутності військ НАТО в Україні
Джерело: chas.news
Петер Павел закликав не обмежувати себе там, де це не потрібно.

У Чехії закликають до розширеної допомоги Україні, зокрема, до можливої присутності військ на нашій території.

Про це заявив Президент Чехії Петр Павел, пише Novinky.cz.

Він зазначив, що має на увазі не відправлення бойових підрозділів, а форми допомоги і "небойову взаємодію".

"Я за пошук нових шляхів, включно з продовженням дискусії про можливу присутність в Україні", - заявив чеський президент.

Він закликав не обмежувати себе там, де це не потрібно.

"Це ідентично, якщо українські солдати проходять навчання у західних інструкторів у себе на батьківщині або безпосередньо в Україні", - сказав він.

Також чеський президент наголосив на суверенності України.

"Україна, як і раніше, є суверенною країною", - сказав він.

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