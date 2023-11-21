Президент Чехії зробив заяву про контрнаступ ЗСУ

Павел наголосив, що надання необхідного Україні озброєння досі затримується.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що нібито контрнаступ Збройних сил України розвивається "не так, як очікували самі українці". Зокрема, сталося це через не дуже швидку допомогу країні.

Про це він сказав на відкритті зборів командування армією у Празі, повідомляє Denikn.

Чеський лідер вважає причиною цього те, що підтримка Заходу була "недостатньо масовою та швидкою". Натомість час, витрачений на підготовку до контрнаступу, дозволив також країни-агресорці росії "дуже добре підготуватися" до нього.

Павел наголосив, що надання необхідного Україні озброєння досі затримується й навіть зараз "не досягає необхідного рівня". Тим часом українські оборонці відчувають "не лише зрозумілу втому, але й усе більше розчарування підтримкою Заходу".

"Вони відчувають, що ми їх у цьому залишаємо", - сказав Петр Павел.