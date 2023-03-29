Президент Чорногорії розкритикував ЄС, який проґавив російський вплив на Балканах

Європейський Союз протягом останніх 10 років не знав, що робити із Західними Балканами, а росія знала. Вона розбудувала свою мережу на Балканах.

Чинний чорногорський президент Міло Джуканович, який змагається за другий термін на посаді, вважає, що Європейський Союз дозволив росії поширити свій вплив на Західних Балканах, у результаті чого регіон став "платформою" для антиєвропейської політики.



Про це Джуканович заявив в інтерв’ю AP.

"росія просто увійшла у відкритий простір, залишений Європейським Союзом. Європейський Союз протягом останніх 10 років не знав, що робити із Західними Балканами, а росія знала. Вона розбудувала свою мережу на Балканах", – заявив політик.



За словами Джукановича, нинішні вибори президента Чорногорії є вибором між проєвропейською політикою, яку представляє він, і "брутальним популізмом" нинішнього коаліційного уряду, в якому домінують партії, що виступають за тісніші зв'язки із Сербією та росією.

Нині аналітики сходяться на тому, що конкрурент Джукановича – 36-річний представник новоствореної партії "Європа зараз" Яков Мілатович – є фаворитом у боротьбі за президентське крісло.

Мілатович, який обіймав посаду міністра економіки Чорногорії з грудня 2020 року по квітень 2022 року, висловив підтримку прагненню країни до членства в ЄС, але Джуканович вважає, що політика правлячої більшості свідчить про протилежне.



"Пан Мілатович – людина, яка все ще є частиною парламентської більшості, яка перемогла на виборах і яка несе пряму відповідальність за такі результати", – вважає він.