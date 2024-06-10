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Президент Дуда продовжив термін перебування українських біженців у Польщі

10 червня 2024, 19:09
Президент Дуда продовжив термін перебування українських біженців у Польщі
Термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі продовжується з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року.
Сьогодні, 10 червня, президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території, яка продовжує термін легального перебування українців у Польщі до 30 вересня 2025 року. У травні документ схвалив Сейм.
 
Про це повідомила пресслужба канцелярії президента Польщі.
 
Термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі продовжується з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025-го. Це дозволить українцям і далі отримувати доступ до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат.
 
Також підписані Дудою зміни передбачають виплату українцям допомоги на виховання та допомоги "Добрий старт" в залежності від того, чи вчиться дитина в польському закладі освіти, та визначає максимальний 36-місячний період, протягом якого українські учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови.

Крім іншого, для отримання номера PESEL українець зобов’язаний пред'явити дійсний проїзний документ, а заявку на PESEL зі статусом UKR треба буде подавати "негайно після прибуття" до Польщі.

Зміни передбачають також, що із 1 липня фінансування підтримки для громадян Польщі, які прийняли біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі договору з місцевою владою.

Згідно із документом, пільги, пов'язані із компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених приватними орендодавцями, припинятимуться із 1 липня. Додатково передбачається запровадити конкретні підстави для анулювання дозволу на тимчасове проживання громадян України.

 

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