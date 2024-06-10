Президент Дуда продовжив термін перебування українських біженців у Польщі

Термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі продовжується з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року.

Сьогодні, 10 червня, президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території, яка продовжує термін легального перебування українців у Польщі до 30 вересня 2025 року. У травні документ схвалив Сейм.

Про це повідомила пресслужба канцелярії президента Польщі.

Термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі продовжується з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025-го. Це дозволить українцям і далі отримувати доступ до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат.

Також підписані Дудою зміни передбачають виплату українцям допомоги на виховання та допомоги "Добрий старт" в залежності від того, чи вчиться дитина в польському закладі освіти, та визначає максимальний 36-місячний період, протягом якого українські учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови.