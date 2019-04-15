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Президент Еквадору: Ассанж використовував посольство для шпигунства

Засновник WikiLeaks порушив умови політичного притулку
Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж намагався використовувати лондонське посольство Еквадору, де він жив останні сім років, для шпигунства і втручання в справи інших держав.
Президент Еквадору: Ассанж використовував посольство для шпигунства Джуліан Ассанж. Фото: ЕРА

"На жаль, з нашої території і зі схвалення попереднього уряду в еквадорському посольстві в Лондоні були надані можливості для втручання в процеси інших держав", - сказав Морено в інтерв'ю The Guardian.

Президент Еквадору сказав, що не може дозволити, щоб його посольство використовувалося для шпигунства.

"Такі дії порушують умови надання притулку. Наше рішення не є довільним, а базується на міжнародному праві", - сказав Морено.

Нагадаємо, Джуліан Ассанж провів у посольстві Еквадору в Лондоні сім років, але 11 квітня 2019 року його позбавили притулку, а потім і громадянства цієї країни.

Після цього його заарештувала британська влада за відмову з'явитися в суд у 2012 році. Тепер Ассанжу може загрожувати екстрадиція в США, де його звинувачують у змові з метою комп'ютерного злому.

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15 04 2019 11:33
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