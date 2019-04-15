Президент Еквадору: Ассанж використовував посольство для шпигунства
"На жаль, з нашої території і зі схвалення попереднього уряду в еквадорському посольстві в Лондоні були надані можливості для втручання в процеси інших держав", - сказав Морено в інтерв'ю The Guardian.
Президент Еквадору сказав, що не може дозволити, щоб його посольство використовувалося для шпигунства.
"Такі дії порушують умови надання притулку. Наше рішення не є довільним, а базується на міжнародному праві", - сказав Морено.
Нагадаємо, Джуліан Ассанж провів у посольстві Еквадору в Лондоні сім років, але 11 квітня 2019 року його позбавили притулку, а потім і громадянства цієї країни.
Після цього його заарештувала британська влада за відмову з'явитися в суд у 2012 році. Тепер Ассанжу може загрожувати екстрадиція в США, де його звинувачують у змові з метою комп'ютерного злому.
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