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ПОЛІТИКА

Президент Естонії попереджає про небезпеку умовного перемир'я з росією

07 липня 2024, 18:07
Президент Естонії попереджає про небезпеку умовного перемир'я з росією
Джерело: twitter.com/AlarKaris
Каріс зазначив, що найважливішими темами саміту буде ефективна та довгострокова підтримка України.

Президент Естонії Алар Каріс наголосив, що майбутнє членство України у НАТО не може бути предметом переговорів, та застеріг від оманливого "перемир’я" з росією, яке змушувало би Україну до поступок.

Про це він сказав на пресконференції після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, повідомляє ERR.

Президенти говорили про питання двосторонньої співпраці, а також підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, що розпочнеться 9 липня.

Каріс зазначив, що найважливішими темами саміту буде ефективна та довгострокова підтримка України під час поточної гарячої фази війни та після неї, а також посилення оборонних спроможностей НАТО. 

"НАТО має надіслати сильний сигнал про те, що буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно. Членство України у НАТО не може бути предметом переговорів, її рух до членства є незворотнім", – сказав президент Естонії. 

Він підкреслив, що в історії є чимало уроків з приводу того, що умиротворення агресорів забезпечує лише тимчасовий мир.

"Якщо не поважати територіальну цілісність і суверенітет України, це лише призведе до нових і гірших воєн у майбутньому. росія та інші агресори внаслідок цього будуть почуватися більш впевнено… Єдина стратегія, яка зараз може спрацювати – надавати Україні якомога більшу підтримку", – зазначив Каріс. 

Він також нагадав, що Естонія поставила за мету надавати на підтримку України допомогу у розмірі від 0,25% свого ВВП. 

війнаНАТОЕстоніяпідтримка УкраїниКаріс

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