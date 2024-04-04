Президент Естонії схвалює оборонну діяльність України

"Це допомагає сповільнити російську воєнну машину".

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що удари України по території рф є абсолютно легітимними у межах оборони нашої держави.

Про це повідомляє пресслужба естонського лідера.

"Я вважаю абсолютно легітимними атаки України на військові цілі, які розташовані в тилу рф - це допомагає сповільнити російську воєнну машину", – зазначив Каріс

За його словами, під час війни для Сил оборони України цілком законно руйнувати інфраструктуру, необхідну російській армії, якщо це пов'язано з ракетними атаками та ударами безпілотників по українських цивільних та енергетичних об'єктах.

Глава держави наголосив, що росія не встановлює обмежень на агресію щодо України, тому і країни Заходу не повинні встановлювати обмеження на допомогу Києву.

"Встановлення обмежень щодо допомоги Україні лише допоможе росії у плануванні агресивних ударів", – сказав естонський лідер.

Каріс переконаний, що Європейський Союз разом із країнами НАТО в економічному та військовому плані сильніші, ніж рф.

"Це війна, в якій з одного боку насаджується колоніалістичне зло, а з іншого боку захищається міжнародне право та незалежність держав. Тепер перед нами стоїть питання відданості меті та якнайшвидшого пошуку необхідних засобів, щоб ми насправді змогли за себе постояти", – сказав він.

За його словами, західні країни можуть забити свої склади зброєю, боєприпасами та спорядженням, але "якщо українці потребуватимуть усього цього, ці складські запаси втратять будь-яке значення".

Каріс підкреслив, що Естонія ухвалила рішення протягом чотирьох років надавати Україні військову допомогу в обсязі 0,25% від свого ВВП, і закликав союзників вчинити так само.

"Якщо всі зроблять це, то Україна переможе. Ми повинні дати українцям те, чого вони справді потребують", – додав він.