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ПОЛІТИКА

Президент Естонії заявив, що не бачить причин розмовляти з путіним

30 грудня 2022, 14:17
Президент Естонії заявив, що не бачить причин розмовляти з путіним
Фото: Scanpix / Postimees
Дипломатія не вберегла нас від війни

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що наразі не бачить причин зустрічатися з російським лідером владіміром путіним, пише ERR.

"У мене немає причин говорити з владіміром путіним. У мене - як у представника маленької сусідньої країни. Ми бачили, що лідери більших держав робили найрізноманітніші спроби, і все це ні до чого не призвело. Дипломатія не вберегла нас від війни" - сказав Каріс.

 Але, за його словами, в якийсь момент сторони сядуть за стіл переговорів - на рівні глав держав або на іншому рівні.

"У якийсь момент мир потрібно буде формалізувати. А зараз я, правда, не бачу причин зустрічатися з владіміром путіним. Що мені йому сказати? Навіщо говорити йому про те, що думають по цей бік кордону? Він так і так це знає", - відповів президент Естонії.

За його словами, час для переговорів має вирішувати Україна.

"Я думаю, ми всі хочемо миру. Однак щоб настав мир, потрібно закінчити цю війну. На жаль, доводиться обирати сторону. У цій ситуації неможливо бути невизначеною людиною, яка просто за мир. Ми всі хочемо, щоб настав мир. Але для цього українці повинні отримати назад свою країну і відновити її" - сказав Каріс.

"Безумовно, настане день, коли мир обговорюватимуть за столом переговорів, - рано чи пізно. Але скоріше коли війна буде в такій фазі, що Україна вирішить: час для переговорів настав" - додав він.


РосіяЕстоніяПутінвійна в Україні

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