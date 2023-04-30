Президент Філіппін планує зміцнити відносини зі США — Reuters

Філіппінський лідер зустрінеться з Байденом.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що його запланована на понеділок, 1 травня, зустріч із президентом США Джо Байденом буде важливою для просування національних інтересів його країни та зміцнення важливого альянсу Маніли і Вашингтона.

Про це повідомляє Reuters.

Перед від'їздом з чотириденним офіційним візитом до Вашингтона Маркос сказав, що передасть Байдену свою рішучість побудувати ще жміцніші відносини зі Сполученими Штатами для вирішення нинішніх проблем, в тому числі питань, пов'язаних з економікою.

"Під час цього візиту ми підтвердимо нашу відданість зміцненню давнього альянсу як інструменту миру і каталізатора розвитку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а також у всьому світі", - сказав Маркос.

Поїздка Маркоса до Вашингтона є першим офіційним візитом філіппінського президента в США за останні 10 років і черговою зустріччю на високому рівні, які Філіппіни провели з лідерами США і Китаю, що борються за стратегічну перевагу в регіоні.

Очікується, що Байден і Маркос досягнуть домовленостей про посилення ділової взаємодії, а також про військову співпрацю на тлі спільного занепокоєння щодо Китаю, повідомив агентству Reuters високопоставлений представник адміністрації Байдена.

Чиновник також сказав, що неможливо недооцінювати стратегічну важливість Філіппін, хоча ці відносини стосуються не лише безпеки.

За його словами, в межах заходів зі зміцнення комерційних зв'язків міністр торгівлі США Джина Раймондо очолить президентську бізнес-делегацію на Філіппінах.

В той час як Маркос намагається налагодити хороші відносини як з Китаєм, так і з США, Маніла все більше стурбована "провокаційною" активністю Пекіна і прагне зміцнити зв'язки з союзниками.

"Ми прагнемо не провокувати, а надавати як моральну, так і практичну підтримку Філіппінам, які намагаються знайти свій шлях у складній західній частині Тихого океану. Їхнє географічне положення має вирішальне значення", - сказав чиновник США.

Експерти кажуть, що Вашингтон розглядає Філіппіни як потенційне місце для розміщення ракет, снарядів і артилерійських систем для протидії можливому китайському вторгненню на Тайвань, який Пекін вважає своєю територією.

Візит Маркоса до Вашингтона відбудеться після того, як у п'ятницю, 28 квітня, Філіппіни звинуватили берегову охорону Китаю в небезпечних маневрах і агресивній тактиці в Південно-Китайському морі. Морська конфронтація між двома країнами відбувається попри візит до Маніли міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана.