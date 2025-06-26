Президент Фінляндії оцінив перспективи України на вступ до НАТО
26 червня 2025, 17:05
Олександр Стубб. Фото: astanafans.com
Він висловив переконання, що в довгостроковій перспективі Україна має отримати свій шлях до Альянсу.
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що без підтримки Сполучених Штатів вступ України до НАТО у найближчій перспективі є малоймовірним.
Про це Стубб сказав в ефірі телеканалу CNBC.
"Реалістично можна сказати, що якщо одна з ключових держав-членів альянсу, іншими словами, США, буде проти членства України в НАТО в цей конкретний момент, це не станеться в короткостроковій перспективі чи, як ви це визначаєте, в середньостроковій перспективі", - заявив він.
Водночас лідер Фінляндії висловив переконання, що в довгостроковій перспективі Україна має отримати свій шлях до Альянсу.