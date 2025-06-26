Президент Фінляндії оцінив перспективи України на вступ до НАТО

Він висловив переконання, що в довгостроковій перспективі Україна має отримати свій шлях до Альянсу.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що без підтримки Сполучених Штатів вступ України до НАТО у найближчій перспективі є малоймовірним.

Про це Стубб сказав в ефірі телеканалу CNBC.

"Реалістично можна сказати, що якщо одна з ключових держав-членів альянсу, іншими словами, США, буде проти членства України в НАТО в цей конкретний момент, це не станеться в короткостроковій перспективі чи, як ви це визначаєте, в середньостроковій перспективі", - заявив він.

Водночас лідер Фінляндії висловив переконання, що в довгостроковій перспективі Україна має отримати свій шлях до Альянсу.