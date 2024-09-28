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Президент Фінляндії оцінив шанси України на інтеграцію з Європою

28 вересня 2024, 20:55
Президент Фінляндії оцінив шанси України на інтеграцію з Європою
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Вступ до НАТО буде останнім етапом об'єднання України з європейською спільнотою, впевнений фінський президент.
Україна неодмінно стане членом НАТО, але це трапиться у більш віддаленій перспективі та вже після вступу до ЄС.
 
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб на Гельсінському безпековому форумі.
 
На його думку, говорити про вступ України до НАТО в короткостроковій перспективі - не реалістично, але це можливо у більш віддаленому майбутньому.
 
"Я думаю, що послідовність буде такою: спочатку членство в ЄС, а потім членство в НАТО в другу чергу. Звичайно, іноді це довгий шлях від одного до іншого або до обох. Але, я думаю, ми повинні розглянути послідовність: угоди про безпеку, двосторонні гарантії безпеки, потім після цього нам потрібно отримати для України членство в ЄС, а потім членство в НАТО", - заявив Стубб.
 
Він наголосив, що Фінляндія підтримує ідею вступу України до НАТО, але за згоди всіх членів альянсу. Також фінський президент зазначив, що НАТО не може прийняти до своїх лав країну, яка перебуває у стані війни просто зараз.
НАТОвійна в Українівступ в ЄСросія окупанти

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