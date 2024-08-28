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ПОЛІТИКА

Президент Фінляндії: Постачання зброї Україні — найкращий шлях до миру

28 серпня 2024, 20:49
Президент Фінляндії: Постачання зброї Україні — найкращий шлях до миру
Олександр Стубб. Фото: astanafans.com
Також Стубб прокоментував можливість відправлення українським захисникам далекобійної зброї.

Миру між Україною та росією можна досягти за допомогою постачання зброї українським захисникам.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє Yle.

Глава фінської держави наголосив, що постачання зброї ЗСУ - це "найкращий спосіб досягти миру".

"Така реальність", - додав він.

Також Стубб прокоментував можливість відправлення українським захисникам далекобійної зброї. За його словами, достатніх підстав для таких постачань наразі немає.

При цьому президент зазначив, що становище України на полі бою покращало порівняно з весною. Зокрема, це пов'язано з операцією в Курській області.

"Україна змогла створити нестабільність у росії та викликати недовіру до неї. Це завжди добре з погляду військової стратегії", - наголосив Стубб.

зброяФінляндіявійна в УкраїніАлександр Стубб

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