Президент Фінляндії розповів деталі про план Трампа щодо завершення війни – Bloomberg

Стубб вважає, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше

Обраного президента США Дональда Трампа слід сприймати серйозно, коли йдеться про припинення російської агресії. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми в Європі та в усьому світі повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше", – сказав Стубб після телефонної розмови з Трампом.

Переговори про завершення війни можливі найближчими місяцями. За словами президента Фінляндії, "є вікно можливостей для цих переговорів між виборами та днем інавгурації".