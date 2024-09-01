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ПОЛІТИКА

Президент Фінляндії: ситуація у війні критична, проте Україна має кращі перспективи

01 вересня 2024, 20:58
Президент Фінляндії: ситуація у війні критична, проте Україна має кращі перспективи
Олександр Стубб. Фото: astanafans.com
За словами фінського президента, важко оцінити, коли скінчиться війна, яка триває вже понад 2,5 роки.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що ситуація у війні рф проти України критична, але зараз все виглядає для України краще, ніж три місяці тому.

Про це повідомляє Yle.

За словами фінського президента, важко оцінити, коли скінчиться війна, яка триває вже понад 2,5 роки.

"Ситуація критична, але для України стан справ виглядає краще, ніж три місяці тому", – вважає Стубб.

Він відзначив як позитивний момент, що почалися розмови про мир.

Стубб наголосив, що умовами досягнення миру, який висунув президент України Володимир Зеленський, стало повернення територій, гарантії безпеки, притягнення до відповідальності воєнних злочинців і відновлення країни.

"Ми продовжимо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно", – запевнив глава держави.

Стубб наголосив, що Фінляндія обрала свій бік, що ускладнює завдання стати посередником у переговорах.

Стубба також запитали про те, чому Україну обмежують у використанні західної зброї для ударів усередині росії.

За його словами, жодних обмежень бути не повинно, поки Україна робить це для самооборони і в рамках міжнародного права, однак удари не повинні припадати на цивільні об'єкти.

Він вважає, що росія – загроза для безпеки Фінляндії з різних причин.

"Загроза безпеці номер один – це росія, але наразі немає причин для занепокоєння", – резюмує Стубб.

За його оцінками, у відносинах з росією необхідно готуватися до періоду невизначеності.

Президент вважає, що Фінляндія все частіше буде бачити гібридні операції з боку росії. Як приклад можливого гібридного впливу він навів інформаційну діяльність, ситуацію на кордоні і навіть саботаж.

Фінляндіявійна в Україні

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