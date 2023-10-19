Президент Фінляндії висловив готовність для розмови з путіним і назвав умову

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо висловив готовність говорити з російським диктатором путіним у разі, якщо це принесе мир в Україні.

Про це заявив лідер Фінляндії, повідомляє Yle.

Також глава держави сподівається, що війна в Україні не переросте в тривалий заморожений конфлікт. На думку Нііністьо, ситуація зараз має ознаки переростання в позиційну війну.

Нііністьо також зауважив, що готовність розмовляти з путіним - це питання європейського вибору.

Особисто він готовий був би поговорити з російським диктатором, якби це сприяло досягненню миру в Україні. Однак, за його словами, зараз передумов до цього не видно.

"Не думаю, що владімір путін зараз зателефонує", - резюмував Нііністьо.