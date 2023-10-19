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Президент Фінляндії висловив готовність для розмови з путіним і назвав умову

19 жовтня 2023, 16:53
Президент Фінляндії висловив готовність для розмови з путіним і назвав умову
Джерело: nikvesti.com
Президент зазначив, що Фінляндії довелося роками готуватися до того, що з боку росії може трапитися що завгодно.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо висловив готовність говорити з російським диктатором путіним у разі, якщо це принесе мир в Україні.

Про це заявив лідер Фінляндії, повідомляє Yle.

Також глава держави сподівається, що війна в Україні не переросте в тривалий заморожений конфлікт. На думку Нііністьо, ситуація зараз має ознаки переростання в позиційну війну.

Нііністьо також зауважив, що готовність розмовляти з путіним - це питання європейського вибору.

Особисто він готовий був би поговорити з російським диктатором, якби це сприяло досягненню миру в Україні. Однак, за його словами, зараз передумов до цього не видно.

"Не думаю, що владімір путін зараз зателефонує", - резюмував Нііністьо.

 

 

Фінляндіявійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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