Президент Фінляндії: Європа має консолідуватися заради безпеки України

Фінляндія є постачальником безпеки, а не споживачем.

Фінляндія продовжує залишатися одним із найактивніших прихильників України в Європейському Союзі та НАТО. Президент Фінляндії Олександр Стубб, який прибув на переговори "коаліції бажаючих", організованої президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, поділився своїм поглядом на європейську безпеку, роль НАТО та взаємодію з адміністрацією США в умовах нових торгових бар'єрів.

Стубб наголосив на необхідності консолідації європейських зусиль: "Нам потрібні дві речі: єдина переговорна група, подібна до тих, що вже є в американців, українців і росіян, а також спеціальний посланник, який координуватиме взаємодію. Незважаючи на сильне керівництво з боку Франції та Великобританії, залишається відкритим питання: хто є європейським представником? До кого звертатись?", - заявив він в інтерв'ю France 24.

Говорячи про "коаліцію охочих", фінський президент відзначив її важливість для зміцнення франко-британського співробітництва: "Це спосіб повернути Британію в європейський контекст і посилити взаємодію з Францією. Наша позиція ясна: Україна повинна виграти війну, зберігши свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Франція і Велика Британія взяли він лідерство, інші підтримують їх ініціативу, роблячи свій внесок."

Стубб роз'яснив різницю між можливим розгортанням військ "коаліції бажаючих" та миротворчими місіями. "Необхідно розділяти два етапи: припинення вогню та мирну угоду. Перший вимагає гарантій безпеки, включаючи підтримку в повітрі, на морі і, можливо, на суші. Політичні рішення, прийняті в Парижі, стосуються саме цього етапу. Мирна угода ж передбачає розгортання миротворчих сил з міжнародним мандатом".

Проте президент Фінляндії висловив скептицизм щодо реальних перспектив припинення вогню. "Росія традиційно використовує тактику дроблення переговорного процесу. Україна, Європа і США вимагають повного припинення вогню, але москва домагається часткових угод. Ми бачили, як вони бомбили енергетичну інфраструктуру відразу після досягнення домовленостей, а тепер мова йде про припинення вогню в Чорному морі. Це кроки в правильному напрямку. Проте довіряти росії у цьому питанні не можна. Нам потрібне повне припинення вогню під суворим контролем".

Торкаючись критики з боку американських офіційних осіб про "європейське халявництво" у питаннях безпеки, Стубб зазначив: "Так, риторика жорстка, але президент Трамп протягом п'яти тижнів зробив більше для мобілізації Європи, ніж багато його попередників за 50 років. Ми справді почали серйозно ставитися до своєї безпеки".

Особливу увагу він надав ролі Фінляндії на північному фланзі НАТО. "Ми — країна з кордоном у 1340 км з росією, з обов'язковою військовою службою та однією з найбільших армій у Європі. Ми завжди закуповували американську техніку, включаючи F-18 та F-35, а наша артилерія — одна з найпотужніших у Європі поряд із польською. Ми не споживачі безпеки, а її постачальники".

Як повідомлялося, після трьох днів переговорів у Саудівській Аравії цього тижня США оголосили, що Україна і росія погодилися на чорноморське перемир'я як наступний етап у рамках зусиль Трампа припинити війну після того, як вони погодилися на 30-денне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.