Президент Фінляндії застеріг рф не гратися із Трампом – NYT

Стубб прокоментував переговори щодо мирної угоди

Те, що президент США Дональд Трамп починає втрачати терпіння щодо війни в Україні, має змусити нарешті росію перестати затягувати час.

Про це сказав президент Фінляндії Александр Стубб виданню The New York Times.

Водночас він визнав, що Україні, ймовірно, доведеться піти на територіальні компроміси, зважаючи на ситуацію на полі бою.

Видання припустило, що Трамп прислухається до думки Стубба, адже через день після того, як вони разом пограли в гольф у Флориді, президент США заявив, що "розлючений" на кремль, і пригрозив санкціями країнам, які купують російську нафту. А через кілька годин після того, як Трамп і Стубб сиділи поруч на похоронах Папи Франциска у Ватикані, очільник Білого дому зробив різку заяву щодо російських ударів по українських містах.

Проте, зазначається, сам Стубб не погодився з тим, що він має вплив на Трампа, мовляв, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Британії Кір Стармер очолюють європейські зусилля щодо закінчення війни в Україні, а його роль полягає лише в тому, щоб "підштовхнути речі у правильному напрямку".

За його словами, після останнього спілкування із президентом США він відчув його роздратування.

"У президента закінчується терпіння, і ми чули досить жорсткі заяви щодо путіна та росії. Тож я просто сподіваюся, що кремль розуміє, що не варто гратися із президентом Трампом", - зазначив Стубб і додав, що те, що це може "насправді зрушити речі в правильному напрямку", змусивши росію припинити затягування переговорів.