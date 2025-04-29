Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент Фінляндії застеріг рф не гратися із Трампом – NYT

29 квітня 2025, 16:53
Президент Фінляндії застеріг рф не гратися із Трампом – NYT
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Стубб прокоментував переговори щодо мирної угоди
Те, що президент США Дональд Трамп починає втрачати терпіння щодо війни в Україні, має змусити нарешті росію перестати затягувати час.
 
Про це сказав президент Фінляндії Александр Стубб виданню The New York Times.
 
Водночас він визнав, що Україні, ймовірно, доведеться піти на територіальні компроміси, зважаючи на ситуацію на полі бою.
 
Видання припустило, що Трамп прислухається до думки Стубба, адже через день після того, як вони разом пограли в гольф у Флориді, президент США заявив, що "розлючений" на кремль, і пригрозив санкціями країнам, які купують російську нафту. А через кілька годин після того, як Трамп і Стубб сиділи поруч на похоронах Папи Франциска у Ватикані, очільник Білого дому зробив різку заяву щодо російських ударів по українських містах.
 
Проте, зазначається, сам Стубб не погодився з тим, що він має вплив на Трампа, мовляв, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Британії Кір Стармер очолюють європейські зусилля щодо закінчення війни в Україні, а його роль полягає лише в тому, щоб "підштовхнути речі у правильному напрямку".
 
За його словами, після останнього спілкування із президентом США він відчув його роздратування.
 
"У президента закінчується терпіння, і ми чули досить жорсткі заяви щодо путіна та росії. Тож я просто сподіваюся, що кремль розуміє, що не варто гратися із президентом Трампом", - зазначив Стубб і додав, що те, що це може "насправді зрушити речі в правильному напрямку", змусивши росію припинити затягування переговорів.
 
Коментуючи схему мирної угоди, яка включає визнання США Криму територією росії, і альтернативний варіант України і Єврори, він зауважив, що ці дві пропозиції "потрібно переупакувати", щоб була можливість укласти угоду якомога швидше.
 
Стубб вважає, що Фінляндія розуміє "небезпеку мирних переговорів" для України краще за будь-яку іншу країну, адже у 40-х роках минулого століття після війни з Радянським Союзом вона поступилася рф територією, погодилася на нейтралітет і обмеження щодо своєї армії, залишаючись протягом десятиліть певною мірою під контролем кремля. Він наголосив, що не хоче, щоб Україну спіткала така ж доля.
 
За його словами, державність складається із землі, суверенітету та незалежності, і Фінляндія втратила два з цих трьох складників у 1940-х роках. Стубб сказав, що хотів би, щоб Україна зберегла всі три складники, але визнав, що їй, можливо, доведеться піти на компроміси щодо території, якщо зважати на реалії на полі бою.
 
Він пояснив, що гарантії безпеки для України мають передбачати озброєння України "до зубів", щоб стримати повторну атаку рф. 

 

Фінляндіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Політика
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 15:15
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 11:38
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
Технології
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
29 квітня 2025, 10:58
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 07:22
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Політика
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 13:10
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Політика
На шляху до розлучення? Ідеологічна війна, що загрожує НАТО – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 10:57
Підсумки тижня. План Трампа: росія отримує все – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. План Трампа: росія отримує все – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 07:18
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Політика
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 15:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється