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Президент Фінляндії заявив про "значні кроки" до перемир'я між Україною та рф

09 травня 2025, 16:35
Президент Фінляндії заявив про
Олександр Стубб. Фото: astanafans.com
Стубб розповів, що він разом із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Ґаром Стьоре зателефонував Зеленському та Трампу.
Президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорювали перемир'я між Україною і росією.
 
Про це йдеться у заяві глави фінської держави, яку наводить Yle.
 
Стубб розповів, що він разом із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Ґаром Стьоре зателефонував Зеленському та Трампу.
 
Уже сьогодні глава фінської держави наголосив, що позитивно оцінює вчорашні переговори.
 
"У нас відбулася гарна розмова. Ми обговорювали припинення вогню і зробили значні кроки вперед. США прихильні до цього процесу. Це важливо для України та світу", - зазначив президент Фінляндії.
 
Він додав, що розмова з Трампом тривала 15-20 хвилин. Вони торкнулися різних аспектів перемир'я, а також учорашньої розмови Трампа із Зеленським. За словами Стубба, США беруть активну участь у мирному процесі.
 
"Розмова виявилася корисною, і Трамп висловив прихильність досягненню миру в Україні", - підкреслив Стьоре.
 
За словами норвезького прем'єра, існує спільна згода, що насамперед необхідно досягти беззастережного припинення вогню між Україною і росією.
 
При цьому фінський лідер уточнив, що саме після їхніх переговорів із Трампом той опублікував у Truth Social пост із вимогою до 30-денного припинення вогню між Україною та росією.

 

Фінляндіявійна в Україніросія окупанти

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