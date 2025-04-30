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Президент Фінляндії заявив, що у Трампа закінчується терпіння щодо путіна – NYT

30 квітня 2025, 11:11
Президент Фінляндії заявив, що у Трампа закінчується терпіння щодо путіна – NYT
Олександр Стубб. Фото: astanafans.com
Він додав, що в певний момент Україні та росії доведеться вести прямі переговори.
Зустрівшись із президентом США Дональдом Трампом у Ватикані, президент Фінляндії Александр Стубб повторив те, що він сказав після гри в гольф з американським лідером минулого місяця: у Трампа закінчується терпіння щодо путіна.
 
Про це пише видання The New York Times. 
 
"У президента Трампа закінчується терпіння. Нещодавно ми бачили заяви, які досить жорсткі щодо путіна та росії. Тож я просто сподіваюся, що кремль розуміє, що з президентом Трампом не граються", – сказав Стубб в інтерв’ю The New York Times. 
 
Він зазначив, що підірване терпіння Трампа може "насправді зрушити справи в правильному напрямку", змусивши росію припинити зволікання.
 
Видання зазначає, що фінський лідер покинув Ватикан у суботу "трохи оптимістичнішим" щодо перспектив мирної угоди. Стубб вважає, що можна знайти формулювання в угоді, які зупинять вбивства в Україні, навіть щодо таких розбіжностей, як готовність США визнати суверенітет росії над Кримом та відмову від такого визнання Європи.
 
Він додав, що в певний момент Україні та росії доведеться вести прямі переговори.
 
Стубб каже, що найважливішим наступним кроком для просування мирного процесу є посилення тиску Сполучених Штатів та їхніх союзників на путіна.
 
Президент Фінляндії попереджає, що путін "гратиме в кішки-мишки до кінця".
 
"Усі повинні зрозуміти, що єдине, що розуміє путін, це сила. Я маю на увазі, що є причина, чому Фінляндія має одну з найсильніших армій у Європі, і причина не в Швеції", – сказав Стубб.

 

Фінляндіявійна в Україніросія окупанти

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