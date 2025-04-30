Президент Фінляндії заявив, що у Трампа закінчується терпіння щодо путіна – NYT

Він додав, що в певний момент Україні та росії доведеться вести прямі переговори.

Зустрівшись із президентом США Дональдом Трампом у Ватикані, президент Фінляндії Александр Стубб повторив те, що він сказав після гри в гольф з американським лідером минулого місяця: у Трампа закінчується терпіння щодо путіна.

Про це пише видання The New York Times.

"У президента Трампа закінчується терпіння. Нещодавно ми бачили заяви, які досить жорсткі щодо путіна та росії. Тож я просто сподіваюся, що кремль розуміє, що з президентом Трампом не граються", – сказав Стубб в інтерв’ю The New York Times.

Він зазначив, що підірване терпіння Трампа може "насправді зрушити справи в правильному напрямку", змусивши росію припинити зволікання.

Видання зазначає, що фінський лідер покинув Ватикан у суботу "трохи оптимістичнішим" щодо перспектив мирної угоди. Стубб вважає, що можна знайти формулювання в угоді, які зупинять вбивства в Україні, навіть щодо таких розбіжностей, як готовність США визнати суверенітет росії над Кримом та відмову від такого визнання Європи.