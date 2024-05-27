Президент Фінляндії заявив, що його країна зробить все для перемоги України

Водночас Александер Стубб вважає розмови про введення західних військ в Україну "спекуляцією".

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що його країна зробить все для перемоги України у війні проти росії.

Відповідну заяву він зробив під час пресконференції з естонським колегою Аларом Карісом, передає Yle.

Стубб заявив, що вони також обговорили гібридні атаки росії, події в Грузії та важливість допомоги Україні. Також він назвав розмови про введення західних військ для підтримки ЗСУ "спекуляцією".

"На даному етапі розмови про введення військ є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася. Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла", - заявив президент Фінляндії.

Александер Стубб вважає, що питання підтримки Києва має бути у фокусі усієї політики безпеки. Він також додав, що Європа відстає у питанні постачань озброєння.