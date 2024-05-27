Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президент Фінляндії заявив, що його країна зробить все для перемоги України

27 травня 2024, 17:38
Президент Фінляндії заявив, що його країна зробить все для перемоги України
Олександр Стубб. Фото: astanafans.com
Водночас Александер Стубб вважає розмови про введення західних військ в Україну "спекуляцією".

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що його країна зробить все для перемоги України у війні проти росії.

Відповідну заяву він зробив під час пресконференції з естонським колегою Аларом Карісом, передає Yle.

Стубб заявив, що вони також обговорили гібридні атаки росії, події в Грузії та важливість допомоги Україні. Також він назвав розмови про введення західних військ для підтримки ЗСУ "спекуляцією".

"На даному етапі розмови про введення військ є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася. Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла", - заявив президент Фінляндії.

Александер Стубб вважає, що питання підтримки Києва має бути у фокусі усієї політики безпеки. Він також додав, що Європа відстає у питанні постачань озброєння.

війнаФінляндіяпідтримка України

Останні матеріали

Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Політика
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Переклад iPress – 27 травня 2024, 15:09
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 травня 2024, 11:36
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 травня 2024, 09:12
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 24 травня 2024, 15:05
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 24 травня 2024, 08:25
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється