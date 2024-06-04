Президент Франції Макрон зустрінеться із Зеленським в Єлисейському палаці

Зеленський 6 червня прибуде з візитом до Франції з нагоди святкування Дня висадки союзників у Нормандії.

Єлисейський палац повідомив про заплановану зустріч президента Франції Макрона з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє агенство AFP.

Зазначається, що Зеленський 6 червня прибуде з візитом до Франції з нагоди святкування Дня висадки союзників у Нормандії.

Макрон обговорить із Зеленським потреби України на тлі повномасштабної агресії росії.

Уточнюється, що дискусії стануть "продовженням Конференції на підтримку України, що відбулася на Єлисейських полях 26 лютого". Під час цієї конференції Макрон вперше допустив можливість відправлення західних військ в Україну.