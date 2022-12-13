Президент Франції провів Конференцію на підтримку України взимку

У Франції відбулася Конференція на підтримку громадянської стійкості в Україні у зимовий період, організована Президентом Емманюелем Макроном

У Франції відбулася Конференція на підтримку громадянської стійкості в Україні у зимовий період, організована Президентом Емманюелем Макроном, повідомляє офіційний сайт українського уряду.

До заходу в онлайн-форматі долучився Президент України Володимир Зеленський. Також були присутні перша леді України Олена Зеленська, Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стере, Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, Спікер Парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен, Віце-прем’єр-міністр Канади Христя Фріланд, представники урядів і парламентів інших держав та міжнародних організацій.

Президент України під час виступу зазначив, що просто зараз близько 12 мільйонів людей майже в усіх областях і в столиці відключені від постачання внаслідок російських ударів. І нові обстріли можуть екстремально збільшити кількість відключень.

В свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що завдяки допомозі партнерів і друзів по всьому світу українці вистоять цієї зими.

"Усі ми розуміємо, що росія продовжить терористичні атаки й не відмовиться від своїх намірів зруйнувати нашу енергосистему. Щоб цього не сталося, нам потрібна допомога цивілізованого світу", - наголосив прем’єр України у своєму виступі.

Також Денис Шмигаль визначив кілька першочергових пунктів співпраці із партнерами.

По-перше, сучасні протиракетні та протиповітряні комплекси, аби захистити наше небо.

По-друге — це допомога у проведенні швидкого відновлення та ремонтів критичної інфраструктури.

"Намір росії занурити Україну в пітьму — це виклик для цивілізованого світу. Ми не сумніваємося, що світ і Європа не допустять, аби ці терористичні плани росії втілилися у життя", - підсумував український прем’єр.