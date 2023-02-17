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Президент Франції закликав реформувати Радбез ООН

17 лютого 2023, 20:34
Президент Франції закликав реформувати Радбез ООН
Фото: з вільних джерел
Макрон натякнув, що росію пора вигнати з Радбезу ООН

Частиною глобальних змін, що відбудуться у світі за наслідками російської агресії проти України, повинні стати зусилля з реформування Ради Безпеки ООН, один із постійних членів якої розпочав війну.

Про це сьогодні під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив президент Франції Еманюель Макрон, повідомляє Укрінформ.

"Нам доведеться уточнювати глобальний порядок та його інклюзивність. Частиною цього, за визначенням, є  реформа  Ради Безпеки ООН. Будемо дуже чіткими у цьому: один із постійних членів просто вирішив убити ті правила, які він мав би відстоювати. Тож, ми маємо реформувати та переформувати її",- наголосив Емманюель Макрон.

Рада Безпеки ООН складається з 15 членів, збиралася десятки разів після того, як росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. Однак Рада не може ухвалити жодної резолюції, оскільки росія має право вето, як співзасновник і постійний член Організації. Аналогічне вето мають Китай, США, Велика Британія і Франція.

 

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