Президент Франції заявив, що не має причин для телефонної розмови із путіним
Президент Франції Еммануель Макрон вже не хоче телефонувати російському диктатору путіну. Але французький лідер не відмовився б від розмови, якби сам путін подзвонив йому.
Про це повідомляє Макрона в інтерв'ю Franceinfo.
"У мене немає причин телефонувати йому сьогодні. Йде український контрнаступ. Прийде, сподіваюся, час переговорів на умовах України. З іншого боку, якщо він (путін, - ред.) зателефонує мені, щоб щось запропонувати, я прийму це, тому що Франція завжди була посередницькою силою", - сказав Макрон.
Французький лідер також прокоментував Саміт нового глобального фінансового пакту, який проходить у Парижі. Він заявив, що відсутність росії на ньому свідчить про її ізольованість.
Макрон зазначив, що перш ніж відновити діалог з рф потрібно, щоб москва припинила війну проти України і дотримувалася міжнародного права.
"росія опинилася в ситуації, коли більше не поважає міжнародне право, знову стає однією з єдиних колоніальних держав 21 століття, ведучи війну імперії зі своїм сусідом, Україною", - заявив президент.
Макрон також засудив намагання росія дестабілізувати ситуацію в Африці за допомогою приватних військових компаній.
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон був один з небагатьох європейських лідерів, які навіть після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну говорили з російським диктатором путіним.