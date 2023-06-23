Президент Франції заявив, що не має причин для телефонної розмови із путіним

Макрон зазначив, що перш ніж відновити діалог з рф потрібно, щоб москва припинила війну проти України і дотримувалася міжнародного права.

Президент Франції Еммануель Макрон вже не хоче телефонувати російському диктатору путіну. Але французький лідер не відмовився б від розмови, якби сам путін подзвонив йому.

Про це повідомляє Макрона в інтерв'ю Franceinfo.

"У мене немає причин телефонувати йому сьогодні. Йде український контрнаступ. Прийде, сподіваюся, час переговорів на умовах України. З іншого боку, якщо він (путін, - ред.) зателефонує мені, щоб щось запропонувати, я прийму це, тому що Франція завжди була посередницькою силою", - сказав Макрон.

Французький лідер також прокоментував Саміт нового глобального фінансового пакту, який проходить у Парижі. Він заявив, що відсутність росії на ньому свідчить про її ізольованість.

Макрон зазначив, що перш ніж відновити діалог з рф потрібно, щоб москва припинила війну проти України і дотримувалася міжнародного права.

"росія опинилася в ситуації, коли більше не поважає міжнародне право, знову стає однією з єдиних колоніальних держав 21 століття, ведучи війну імперії зі своїм сусідом, Україною", - заявив президент.

Макрон також засудив намагання росія дестабілізувати ситуацію в Африці за допомогою приватних військових компаній.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон був один з небагатьох європейських лідерів, які навіть після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну говорили з російським диктатором путіним.