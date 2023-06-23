Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Президент Франції заявив, що не має причин для телефонної розмови із путіним

23 червня 2023, 15:52
Президент Франції заявив, що не має причин для телефонної розмови із путіним
Фото: Укрінформ
Макрон зазначив, що перш ніж відновити діалог з рф потрібно, щоб москва припинила війну проти України і дотримувалася міжнародного права.

Президент Франції Еммануель Макрон вже не хоче телефонувати російському диктатору путіну. Але французький лідер не відмовився б від розмови, якби сам путін подзвонив йому.

Про це повідомляє Макрона в інтерв'ю Franceinfo.

"У мене немає причин телефонувати йому сьогодні. Йде український контрнаступ. Прийде, сподіваюся, час переговорів на умовах України. З іншого боку, якщо він (путін, - ред.) зателефонує мені, щоб щось запропонувати, я прийму це, тому що Франція завжди була посередницькою силою", - сказав Макрон.

Французький лідер також прокоментував Саміт нового глобального фінансового пакту, який проходить у Парижі. Він заявив, що відсутність росії на ньому свідчить про її ізольованість.

Макрон зазначив, що перш ніж відновити діалог з рф потрібно, щоб москва припинила війну проти України і дотримувалася міжнародного права.

"росія опинилася в ситуації, коли більше не поважає міжнародне право, знову стає однією з єдиних колоніальних держав 21 століття, ведучи війну імперії зі своїм сусідом, Україною", - заявив президент.

Макрон також засудив намагання росія дестабілізувати ситуацію в Африці за допомогою приватних військових компаній.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон був один з небагатьох європейських лідерів, які навіть після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну говорили з російським диктатором путіним.

ПутінМакронвійна в Україні

Останні матеріали

путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
23 червня 2023, 15:00
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
Політика
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
23 червня 2023, 10:30
Сценарії контрнаступу: буде щось подібне до Херсонської операції, але повільніше – естонський військовий аналітик
Політика
Сценарії контрнаступу: буде щось подібне до Херсонської операції, але повільніше – естонський військовий аналітик
22 червня 2023, 17:20
ЗСУ тисне, росіяни огризаються, але контрнаступ триває – Том Купер
Політика
ЗСУ тисне, росіяни огризаються, але контрнаступ триває – Том Купер
22 червня 2023, 13:00
Переможне влучання. Знищення складу боєприпасів у Риковому може розвалити російську оборону на півдні – Трент Теленко
Політика
Переможне влучання. Знищення складу боєприпасів у Риковому може розвалити російську оборону на півдні – Трент Теленко
22 червня 2023, 10:00
Друзі путіна. Як
Політика
Друзі путіна. Як "союзники" у Великій Британії допомогли Ротенбергу уникнути західних санкцій – розслідування
Переклад iPress – 21 червня 2023, 18:30
Один на трьох. Український батальйон здатен протистояти кільком російським – Том Купер
Один на трьох. Український батальйон здатен протистояти кільком російським – Том Купер
Переклад iPress – 21 червня 2023, 14:30
План путіна щодо швидкої перемоги в Україні провалився. Зараз росія реалізує жорстокішу стратегію – Мік Раян
План путіна щодо швидкої перемоги в Україні провалився. Зараз росія реалізує жорстокішу стратегію – Мік Раян
21 червня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється