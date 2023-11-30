Президент ФРН Штайнмайєр пів години чекав у літаку в Катарі, доки його зустрінуть
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр близько пів години очікував на трапі літака, поки його офіційно зустрінуть.
Про це повідомляє Bild.
Літак зі Штайнмаєром приземлився в аеропорту Дохи в середу, 29 листопада, о 10.10 за місцевим часом. Німецького президента мав зустріти емір Катару Шейх Тамім Аль Тані. Саме з ним у Штайнмаєра були заплановані переговори щодо звільнення заручників, захоплених Хамас під час нападу на Ізраїль.
Дружина Штайнмаєра Ельке Бюденбендер і частина його делегації спустилися з літака, а сам президент Німеччини залишився стояти нагорі.
У відповідь на дзвінок глави протокольної служби повідомили, що "президент мав пити чай в аеропорту, щоб вбити час", проте Штайнмаєр вважав за краще чекати на вершині трапа.
Видання зазначає, що Штайнмаєр чекав близько пів години за 30-градусної спеки, перш ніж його зустрів державний секретар з питань закордонних справ Султан Аль-Мурайхі.
Переговори між президентом Німеччини і еміром Катару тривали близько півтори години, однак по їх завершенні Аль Тані відмовився від спільної пресконференції або заяви.
"Я сподіваюся, що ми отримаємо хороші новини в найближчі кілька днів", – сказав Штайнмаєр після зустрічі.