Президент ФРН Штайнмайєр пів години чекав у літаку в Катарі, доки його зустрінуть

Франк-Вальтер Штайнмаєр чекав у Катарі близько пів години за 30-градусної спеки, перш ніж його зустрінуть.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр близько пів години очікував на трапі літака, поки його офіційно зустрінуть.

Про це повідомляє Bild.

Літак зі Штайнмаєром приземлився в аеропорту Дохи в середу, 29 листопада, о 10.10 за місцевим часом. Німецького президента мав зустріти емір Катару Шейх Тамім Аль Тані. Саме з ним у Штайнмаєра були заплановані переговори щодо звільнення заручників, захоплених Хамас під час нападу на Ізраїль.

Дружина Штайнмаєра Ельке Бюденбендер і частина його делегації спустилися з літака, а сам президент Німеччини залишився стояти нагорі.

У відповідь на дзвінок глави протокольної служби повідомили, що "президент мав пити чай в аеропорту, щоб вбити час", проте Штайнмаєр вважав за краще чекати на вершині трапа.

Видання зазначає, що Штайнмаєр чекав близько пів години за 30-градусної спеки, перш ніж його зустрів державний секретар з питань закордонних справ Султан Аль-Мурайхі.

Переговори між президентом Німеччини і еміром Катару тривали близько півтори години, однак по їх завершенні Аль Тані відмовився від спільної пресконференції або заяви.

"Я сподіваюся, що ми отримаємо хороші новини в найближчі кілька днів", – сказав Штайнмаєр після зустрічі.