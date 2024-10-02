Президент Хорватії проти участі військовослужбовців ЗСУ в місії НАТО

Рішення відправки військ входить до компетенції президента.

Хорватський президент Зоран Міланович не погодився відрядити хорватських військовослужбовців для участі в місії НАТО для України у сфері безпеки та навчання.

Про це йдеться у офіційному повідомленні на сайті президента Хорватії.

Уряд проросив президента схвалити направлення військовослужбовців хорватської армії в місію з підтримки України тому, що реалізація цього рішення входить до компетенції президента.

Проте Міланович вирішив "у межах конституційних повноважень" не давати попередньої згоди на участь військовослужбовців в такій місії, оскільки вона "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".

Тепер хорватський уряд може попросити парламент проголосувати за запропоноване рішення, але для схвалення потрібна підтримка двох третин членів парламенту і відповідне рішення набуде чинності і президент Хорватії пообіцяв поважати його.

В канцелярії президента сказали, що президент дотримується позиції, що Україна є жертвою агресії, і що Хорватія також має надати їй усю можливу гуманітарну допомогу.

"На жаль, незважаючи на величезну військову допомогу, яку отримує Україна, кінця війни не видно, але є загроза виходу війни за межі України. Завдання президента республіки… захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб утримати Хорватію від військових конфліктів", – йдеться у повідомленні.

У президента додали, що війна в Україні не є нападом на одну з країн-членів НАТО, а тому стаття 5 Північноатлантичного договору не може бути активована, і для Хорватії немає жодних міжнародно-правових зобов’язань, аби її військові брали участь у заходах, пов’язаних з російсько-українською війною.

"Хорватія не може жодним чином суттєво вплинути на війну в Україні, а також не може її зупинити. Але, продуманою та відповідальною політикою державної влади, вона може запобігти поширенню війни до кордонів Хорватії та забезпечити мир та безпеку для всіх хорватських громадян", – написано на сайті.