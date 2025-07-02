Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент Ірану оголосив про призупинення співпраці з МАГАТЕ

02 липня 2025, 13:55
Президент Ірану оголосив про призупинення співпраці з МАГАТЕ
Фото: DW
Інспекторам МАГАТЕ та його очільнику буде заборонено вʼїжджати до Ірану для перевірок

Президент Ірану Масуд Пезешкіан ввів у дію закон, ухвалений парламентом минулого місяця, про призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє  Mehr.

Кілька днів тому парламент Ірану підтримав законопроєкт про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Згодом це рішення підтримала й Рада вартових Конституції Ірану. Остаточне рішення було за Радою нацбезпеки Ірану.
 
Документ передбачає, що інспектори МАГАТЕ не зможуть вʼїжджати до Ірану для перевірок, якщо не гарантуватимуть безпеку ядерних обʼєктів і мирної ядерної діяльності країни. Крім того, буде обмежено доступ очільнику Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі.
 
Іран стверджує, що саме на основі «політично вмотивованих звітах Гроссі», Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила "антиіранську резолюцію" за кілька днів до ізраїльських ударів. Серед іншого, Гроссі звинувачують, що він "не засудив однозначно" агресію проти Ірану. Агентство поки не коментувало призупинення співпраці.

 

ІранМАГАТЕвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Політика
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 липня 2025, 11:58
Нова коаліція проти росії. Нордична солідарність на північному фланзі – Мінна Аландер
Політика
Нова коаліція проти росії. Нордична солідарність на північному фланзі – Мінна Аландер
Переклад iPress – 01 липня 2025, 23:25
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 липня 2025, 14:31
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Політика
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 липня 2025, 11:20
Огляд війни в Україні. Лінія фронту залишалася незмінною – Дональд Гілл і Том Купер
Політика
Огляд війни в Україні. Лінія фронту залишалася незмінною – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 01 липня 2025, 07:18
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Політика
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Переклад iPress – 30 червня 2025, 16:12
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Політика
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 30 червня 2025, 11:12
Саміт
Політика
Саміт "татка" НАТО і мучеництво України. Через задобрювання Європою Трампа загине більше українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 червня 2025, 22:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється