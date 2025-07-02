Президент Ірану оголосив про призупинення співпраці з МАГАТЕ

Інспекторам МАГАТЕ та його очільнику буде заборонено вʼїжджати до Ірану для перевірок

Президент Ірану Масуд Пезешкіан ввів у дію закон, ухвалений парламентом минулого місяця, про призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє Mehr.

Кілька днів тому парламент Ірану підтримав законопроєкт про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Згодом це рішення підтримала й Рада вартових Конституції Ірану. Остаточне рішення було за Радою нацбезпеки Ірану.

Документ передбачає, що інспектори МАГАТЕ не зможуть вʼїжджати до Ірану для перевірок, якщо не гарантуватимуть безпеку ядерних обʼєктів і мирної ядерної діяльності країни. Крім того, буде обмежено доступ очільнику Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі.

Іран стверджує, що саме на основі «політично вмотивованих звітах Гроссі», Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила "антиіранську резолюцію" за кілька днів до ізраїльських ударів. Серед іншого, Гроссі звинувачують, що він "не засудив однозначно" агресію проти Ірану. Агентство поки не коментувало призупинення співпраці.