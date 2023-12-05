Президент Ірану приїде в москву для зустрічі із путіним
Президент Ірану Ебрагім Раїсі на чолі делегації прибуде до москви на запрошення російського президента путіна.
Про це повідомляє іранське державне агентство Tasnim.
"Під час цього одноденного візиту Раїсі проведе консультації з двосторонніх питань, включаючи економічні відносини, а також регіональні та міжнародні питання, особливо питання Палестини та події в Газі ", - йдеться на сайті Tasnim.
Зазначається, що це вже другий візит президента Ірану в росію від початку роботи нинішнього уряду.