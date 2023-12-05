Президент Ірану приїде в москву для зустрічі із путіним

Зустріч делегацій запланована на четвер, 7 грудня.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі на чолі делегації прибуде до москви на запрошення російського президента путіна.

Про це повідомляє іранське державне агентство Tasnim.

"Під час цього одноденного візиту Раїсі проведе консультації з двосторонніх питань, включаючи економічні відносини, а також регіональні та міжнародні питання, особливо питання Палестини та події в Газі ", - йдеться на сайті Tasnim.

Зазначається, що це вже другий візит президента Ірану в росію від початку роботи нинішнього уряду.